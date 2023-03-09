

Часть митингующих перекрыла дорогу возле Дома юстиции

09.03.2023 01:51





Митингующие перекрыли дорогу на правой набережной Куры возле Дома юстиции. Они свистом и криками призывают местных присоединиться к протесту.



Они остановили машины посреди дороги, а также полностью заняли проезжую часть. Участники митинга скандируют: «Грузия».



Митингующие пришли к Дому юстиции со стороны проспекта Руставели после того, как спецназ разогнал их с территории, прилегающей к парламенту.





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