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Часть митингующих перекрыла дорогу возле Дома юстиции
09.03.2023 01:51
Митингующие перекрыли дорогу на правой набережной Куры возле Дома юстиции. Они свистом и криками призывают местных присоединиться к протесту.
Они остановили машины посреди дороги, а также полностью заняли проезжую часть. Участники митинга скандируют: «Грузия».
Митингующие пришли к Дому юстиции со стороны проспекта Руставели после того, как спецназ разогнал их с территории, прилегающей к парламенту.
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