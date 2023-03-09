

Зурабишвили: Власти должны осознать, что у них есть последний шанс уменьшить пропасть с обществом

09.03.2023 01:52





У нас общество более демократичное, чем, к сожалению, власти. Это общество имеет право выражать свою волю, оно имеет право сказать, что хочет Европу, и я намерена поддерживать его в меру своих максимальных возможностей, и одно из них – это общение с иностранными лидерами, общение с иностранными СМИ, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.



По ее словам, законопроект о т.н. агентах, инициированный в парламенте Грузии, никому не нужен и очень похож на российскую политику. По словам президента, на российскую политику похоже и то, что подавляют протест людей, пришедших к парламенту, чтобы выразить свою свободную волю.



«Власти должны осознать, что у них есть последний шанс уменьшить пропасть с обществом, которая все более увеличивается. У них есть последний шанс показать, что они не являются пророссийской силой. У них есть последний шанс показать, что то, что они говорят о своей проевропейской позиции — это не просто слова, а реально то, к чему они идут. Я призываю их воздерживаться от применения силы. Я и вчера сказала населению, что поддерживаю происходящее, потому что считаю Грузию демократической страной. У нас общество более демократическое, чем, к сожалению, власти. Это общество имеет право выражать свою волю, оно имеет право сказать, что оно хочет Европу, и я намерена поддерживать его в меру своих максимальных возможностей, и одно из них – это общение с иностранными лидерами, общение с иностранными СМИ», - заявила Саломе Зурабишвили.





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