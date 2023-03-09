

Сотрудники Конституционного суда: закон об иноагентах противоречащим интересам государства

09.03.2023 01:53





Сотрудники Конституционного суда Грузии, госслужащие, выступили с заявлением, в котором назвали закон об иноагентах противоречащим интересам государства и наносящим ущерб процессу евроинтеграции страны.



«Мы, государственные служащие, принимая во внимание четко изложенный в статье 78 Конституции Грузии геополитический вектор страны, определявшийся на протяжении многих веков историческим и правовым наследием, сформированным грузинской нацией, считаем интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры гарантией государственной свободы и демократического развития. Правительство обязано действовать в интересах достижения этой цели.



Законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» с учетом времени, формы и контекста стали причиной углубления поляризации в обществе, и в то же вызвали резкую, отрицательную реакцию международных партнеров, что указывает на несовместимость законопроектов с ценностями и базовыми принципами Европейского Союза.



Мы, подписавшиеся под этим заявлением, осведомлены о содержании законопроекта и вытекающих из него опасностях. Публикуя указанное заявление, мы используем свободу слова, защищенную Конституцией Грузии, и заявляем свою гражданскую позицию о том, что принятие упомянутых законопроектов противоречит интересам государства и наносит ущерб процессу интеграции Грузии в европейскую семью», — говорится в заявлении.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





