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Владимир Зеленский обращается к грузинскому народу
09.03.2023 01:55
Президент Украины Владимир Зеленский обращается к участникам акций, проходящих в Грузии.
Зеленский благодарит грузинский народ за то, что они вышли на манифестации с украинскими флагами, и отмечает, что Грузия должна быть в ЕС, и он уверен, что так и будет.
«Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинский народ желает «дружественной Грузии» демократического и европейского успеха.
«Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все, все свободные народы Европы», - отметил Зеленский.
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