

Венецианская комиссия подтвердила получение законов об иноагентах

09.03.2023 02:20





Венецианская комиссия подтвердила получение законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



«Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили попросил Венецианскую комиссию изучить законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии.



Источник: СОВА

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