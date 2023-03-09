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Венецианская комиссия подтвердила получение законов об иноагентах
09.03.2023 02:20
Венецианская комиссия подтвердила получение законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
«Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили попросил Венецианскую комиссию изучить законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии.
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