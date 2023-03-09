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Спецназ еще раз пытается с помощью водометов разогнать участников акции, вернувшихся на проспект Руставели


09.03.2023   02:46


Спецназ в очередной раз начал разгонять участников акции у парламента Грузии.

Применяются слезоточивый газ и водометы. Таким путем спецназовцы пытаются освободить территорию от демонстрантов.

На проспекте Руставели напряженная ситуация.

Напомним, что, несмотря на неоднократный разгон участников акции водометами и слезоточивым газом, часть протестующих опять вернулась к парламенту.


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