

Спецназ еще раз пытается с помощью водометов разогнать участников акции, вернувшихся на проспект Руставели

09.03.2023 02:46





Спецназ в очередной раз начал разгонять участников акции у парламента Грузии.



Применяются слезоточивый газ и водометы. Таким путем спецназовцы пытаются освободить территорию от демонстрантов.



На проспекте Руставели напряженная ситуация.



Напомним, что, несмотря на неоднократный разгон участников акции водометами и слезоточивым газом, часть протестующих опять вернулась к парламенту.





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