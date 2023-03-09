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Возле Национальной галереи начали разгонять протестующих без предупреждения


09.03.2023   02:47


Ситуация на митинге на проспекте Руставели в Тбилиси вновь обострилась. На этот раз МВД Грузии спецсредствами вытесняет участников акции из Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, но перед их применением, не прозвучало звукового предупреждения о необходимости покинуть территорию.

Сегодня, 8 марта, перед парламентом Грузии проходит акция протеста «Нет российскому закону — выходи защищать свое достоинство!». Участников акции несколько раз разгоняли с применением водометов и слезоточивого газа, хотя они все равно возвращаются на проспект Руставели.


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