

Тина Хидашели: Чем больше вы разгоните, тем больше выйдет на улицы!

09.03.2023 02:47





Председатель общественной организации «Гражданская идея», бывший министр обороны Тина Хидашели отреагировала на разгон митинга противников российского закона на проспекте Руставели.



«Как вы не смогли понять, и не смогли выучить? Чем больше вы разгоните, тем больше [людей] выйдет на улицы! Этот гнев никуда не уходит и не пропадает! Вам придется уступить, потому что люди не простят вам поднятой на них руки. В конце концов все уступали, потому что осознавали, что после этого остается только стрелять», — пишет Хидашели.



По ее словам, власти лишь продлевают неизбежное «за счет того, что избивают молодых людей», а правительство, которое поворачивается спиной к собственному народу, никогда не побеждало.



«Если вы не избежите пролития крови, чтобы сохранить свою власть, ничто на земле не сможет вас спасти. Да, эмоции сейчас преобладают, страна погружена в море эмоций, и когда вы находитесь у власти, именно вы несете ответственность за людей, которые погружены в это море эмоций, за их жизнь, здоровье и свободу. Что бы Вашадзе или кто-то другой там ни сделал, он ответит за это, но это не очистит вас, не смоет ярлык насильника! Эти люди злы на вас сегодня, ваше предательство выставило их на улицу, ваш цинизм и насмешки, ваше вчерашнее насилие вынудило выйти их на улицу. Не забывайте об этом! Отзовите этот российский закон!», — пишет Хидашели.



Лидер «Стратегии Агмашенебели» Гиорги Вашадзе сегодня дал «Грузинской мечте» один час на отзыв российского закона и освобождения арестованных накануне митингующих. Не получив ответа от «Мечты», Вашадзе призвал граждан образовать круг вокруг здания парламента. Протестующие, стоявшие у черного хода парламента, снесли железный барьер, после чего спецназ внутри парламента применил водометы и другие спецсредства.



Два дня подряд власти Грузии подавляют митинг на проспекте Руставели, где граждане Грузии протестуют против российского закона. Спецназ применил перцовые баллончики, слезоточивую смесь, дымовые шашки и водометы. Несмотря на применение спецсредств полиции, граждане вновь возвращаются к месту проведения митинга.





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