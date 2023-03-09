

Ситуация на проспекте Руставели остается напряженной

09.03.2023 03:37





Ситуация у парламента Грузии по-прежнему остается напряженной. Несколько минут назад спецназ, размешенный на проспекте Руставели, в очередной раз применил против участников митинга капсулы со слезоточивым газом, после чего последовала встречная протестная реакция со стороны митингующих. В частности, участники акции периодически кидают в спецназовцев т.н. коктейли Молотова.



Хаотичная ситуация на проспекте Руставели сохраняется до сих пор. Участники митинга пытаются устроить баррикады, для чего используют мусорные баки и длинные общественные скамейки.



Митингующие скандируют в адрес спецназа: «Русские».





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