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Зурабишвили: Последний шанс доказать, что они не являются российской силой
09.03.2023 03:38
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN поддержала протест граждан, желающих евроинтеграции.
По её словам, законопроект об «иноагентах» объявит таковыми очень многих, и её в том числе, а это «очень похоже на российскую политику».
«Это закон из ниоткуда, в нем нет надобности. Он противоречит принципам ЕС. Никто не просил его принимать. Это очень похоже на российскую политику — отвечать попыткой подавить протест на мирное выражение воли народа. Эти люди приходят к парламенту мирно, с одним требованием — отозвать этот закон. Пускай чиновники правительства услышат, что это их последний шанс показать, что они не являются недекларированной российской силой», — сказала Зурабишвили.
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