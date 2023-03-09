

Зурабишвили: Последний шанс доказать, что они не являются российской силой

09.03.2023 03:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN поддержала протест граждан, желающих евроинтеграции.



По её словам, законопроект об «иноагентах» объявит таковыми очень многих, и её в том числе, а это «очень похоже на российскую политику».



«Это закон из ниоткуда, в нем нет надобности. Он противоречит принципам ЕС. Никто не просил его принимать. Это очень похоже на российскую политику — отвечать попыткой подавить протест на мирное выражение воли народа. Эти люди приходят к парламенту мирно, с одним требованием — отозвать этот закон. Пускай чиновники правительства услышат, что это их последний шанс показать, что они не являются недекларированной российской силой», — сказала Зурабишвили.





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