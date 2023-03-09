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Митингующие перекрыли дорогу на правом берегу Куры
09.03.2023 03:38
Протестующие перекрыли автомобильную дорогу на правом берегу реки Кура в Тбилиси.
После начала разгона митингующих у парламента часть из них перешла к Дому юстиции и перекрыла дорогу там, а после — на правый берег.
Также перекрыта часть проспекта Руставели. Спецназ на месте пытается разогнать протестующих.
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