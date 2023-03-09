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В парламенте будет действовать режим ограниченного доступа
09.03.2023 10:50
«Режим ограниченного доступа будет распространяться на всех посетителей, аккредитованные СМИ и членов парламента, только сотрудникам офиса, которые должны участвовать в описании и восстановлении ущерба, будет разрешен вход в Парламент Грузии», – говорится в заявлении аппарата Парламента Грузии.
Пленарные заседания на этой неделе проводиться не будут.
«7-8 марта в результате насильственных действий некоторых граждан, собравшихся у дворца парламента Грузии, были повреждены здание парламента и инфраструктура.
В целях описания ущерба, устранения ущерба, защиты здоровья членов и персонала парламента, 9-10 марта текущего года, в соответствии с правилами, установленными распоряжением председателя парламента Грузии от 30 декабря 2016 года N259/3, режим ограниченного доступа будет применяться ко всем посетителям, аккредитованным средствам массовой информации и депутатам парламента.
В здание будут допущены только сотрудники Аппарата Парламента Грузии, которые должны участвовать в описании и восстановлении повреждений.
Пленарные заседания на этой неделе проводиться не будут, чтобы избежать ущерба инфраструктуре и рисков для здоровья людей», — говорится в заявлении аппарата парламента Грузии.
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