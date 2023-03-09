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Госдепартамент США призвал к сдержанности стороны противостояния в Грузии
09.03.2023 10:51
«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать актов насилия, поддерживая верховенство закона и демократические ценности Грузии»», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, США продолжают внимательно следить за происходящими процессами в Тбилиси.
«Мы призываем правительство Грузии уважать право на свободу мирных собраний и мирного протеста. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать насильственных действий, поддерживая верховенство закона и демократические ценности Грузии. Мы, как мы неоднократно отмечали в последние дни, глубоко обеспокоены недавно представленным законопроектом об иностранных агентах, который, в случае одобрения, будет клеймить позором и подавлять независимые голоса и граждан, которые хотят построить лучшее будущее в своем обществе.
Парламент принимает вдохновленный Кремлем законопроект, который несовместим с явным стремлением населения Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию. Продолжение этого законопроекта, по нашему мнению, нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии, которое является основой устремлений грузинского народа и к которому грузинский народ стремился на протяжении десятилетий с момента обретения Грузией независимости. США являются стратегическим партнером Грузии. Грузия стремится к полной интеграции в Европу, в Европейский союз», — заявил Нед Прайс.
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