

Виола фон Крамон: Важная новость из Грузии, но это только первый шаг

09.03.2023 12:09





Европарламентарий Виола фон Крамон откликнулась на решение об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



«Это может быть и важная новость из Грузии, но это только первый шаг. Нет российскому закону», — пишет в «Твиттере» фон Крамон.



В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





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