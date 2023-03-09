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Виола фон Крамон: Важная новость из Грузии, но это только первый шаг
09.03.2023 12:09
Европарламентарий Виола фон Крамон откликнулась на решение об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
«Это может быть и важная новость из Грузии, но это только первый шаг. Нет российскому закону», — пишет в «Твиттере» фон Крамон.
В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
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