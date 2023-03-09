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Виола фон Крамон: Важная новость из Грузии, но это только первый шаг


09.03.2023   12:09


Европарламентарий Виола фон Крамон откликнулась на решение об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Это может быть и важная новость из Грузии, но это только первый шаг. Нет российскому закону», — пишет в «Твиттере» фон Крамон.

В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».


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