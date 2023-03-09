

Организаторы акции: Сегодня все собираемся на проспекте Руставели, мы не верим "Мечте" на слово

09.03.2023 13:04





«Национальное движение» распространяет совместное заявление инициативной группы организаторов акции против законопроекта, инициированного «Силой народа».



Как говорится в заявлении, «сегодня обязательно будет акция, потому что есть много молодых людей, не доверяющих «Грузинской мечте».



Организаторы акции также требуют освобождения задержанных во время протеста.



«Еще раз зафиксируем, что на протяжении всего этого процесса, пока Грузия гарантированно не займет прозападный курс, процессы здесь не прекратятся. Какими будут эти процессы, об этом узнаем поэтапно, нам нужно больше коммуникации, больше размышлений и разговоров, главное быть честными, главное знать, чего мы добились и чего нам еще предстоит добиться», — заявил член «Гирчи — Больше свободы» Цотне Коберидзе.



По словам члена «Национального движения» Ираклия Павленишвили, акция состоится в 19:00.



«Сегодня в 19:00 мы все собираемся на проспекте Руставели. Мы не верим «русской мечте» на слово, потому что они неоднократно «кинули» наше общество. Вот почему важно действовать, а не давать обещаний. Это нельзя считать победой, особенно на фоне ареста десятков молодых людей, местонахождение многих из которых до сих пор неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша протестная волна и борьба не прекратятся, пока не будет обеспечена европейская перспектива Грузии», — заявил Павленишвили.





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