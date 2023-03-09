

Одновременное применение водометов и газа на акции в Тбилиси — заявление Ассоциации юристов

09.03.2023 13:06





Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что одновременное применение слезоточивого газа и водомета при разгоне протестующих противоречит международным стандартам.



Организация также считает, что спецназ применял несоразмерную силу минувшей ночью в Тбилиси, интенсивно используя спецсредства в больших количествах и повторно в короткие промежутки времени. При этом зафиксированы факты, когда спецсредства применялись без предварительного предупреждения.



«Интенсивное, через короткие промежутки времени и в больших количествах применение слезоточивого газа и водометов, помимо своей несоразмерности, имеет тот же эффект, что и жестокое обращение с гражданскими лицами», — говорится в заявлении.





Ассоциация призвала специальную следственную службу обеспечить оперативное и эффективное расследование случаев несоразмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов.



Минувшей ночью массовые акции против принятия в Грузии закона об «иноагентов» переросли в беспорядки и столкновения митингующих со спецназом.



Число пострадавших участников акции на данный момент неизвестно. МВД сообщило о десяти пострадавших со своей стороны.



Утром правящая партия объявила, что отзывает законопроект с целью сохранения общественного спокойствия.





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