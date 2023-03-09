

Что необходимо для фактического отзыва законопроекта об «иноагентах»?

09.03.2023 13:08





«Грузинская мечта» заявила сегодня, 9 марта, что «отзовет» российский законопроект об «иноагентах», который поддержала 7 марта, и после того как «эмоционального фон спадет», объяснит населению, почему они считают этот закон важным.



Какие процедуры для этого необходимы



В настоящее время в парламенте инициированы две версии российского закона об «иноагентах»: первая которую «Мечта» называет «грузинской», и вторая которую правящая команда называет «американской». Содержание обоих законопроектов одинаково по сути, но важное отличие состоит в том, что «американский» вариант предусматривает уголовную ответственность в случае отказа от регистрации в качестве агента.



7 марта «Мечта» одобрила первую версию законопроекта. Однако отозвать его назад уже нельзя, так как согласно регламенту Парламента Грузии инициатор законопроекта «имеет право отозвать законопроект на пленарном заседании парламента до его принятия в первом чтении».



Соответственно, как пишет в Facebook конституционалист Вахушти Менабде, у правящей команды сейчас есть два пути:



Согласно регламенту парламента, закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит.



Первый вариант, в срочном порядке, во втором чтении должны «провалить» сами его инициаторы (они не должны выносить его на голосование во второй раз в течение месяца, иначе во втором чтении, они могут «вернуть обратно» один раз уже отозванный проект);

Второй, все инициаторы второго варианта должны подписаться под заявлением об отзыве проекта.





«Поэтому большинство должно своими руками провалить закон, а «Сила народа» своими подписями от него отказаться.



Сегодня Парламент Грузии выступил с заявлением, в котором говорится, что в связи с работами по восстановлению инфраструктуры, поврежденной во время митинга, на этой неделе сессии проводиться не будут. Это означает, что на этой неделе законопроект не может быть «провален».





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