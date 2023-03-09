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Еврокомиссар приветствует решение правящей партии отозвать спорный закон


09.03.2023   13:56


Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели заявил, что приветствует решение правящей партии об отзыве спорного закона.

Об этом Вархели написал на своей странице в Twitter.

«Я приветствую решение правящей партии отозвать спорный закон о неправительственных организациях. Грузия снова может рассчитывать на нашу поддержку на пути в Евросоюз», — пишет Оливер Вархели.

В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».


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