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Еврокомиссар приветствует решение правящей партии отозвать спорный закон
09.03.2023 13:56
Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели заявил, что приветствует решение правящей партии об отзыве спорного закона.
Об этом Вархели написал на своей странице в Twitter.
«Я приветствую решение правящей партии отозвать спорный закон о неправительственных организациях. Грузия снова может рассчитывать на нашу поддержку на пути в Евросоюз», — пишет Оливер Вархели.
В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
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