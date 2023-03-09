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EPP призывает политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу
09.03.2023 14:10
«Мы призываем политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу, а не подрывать будущие перспективы страны», — говорится в заявлении «Европейской народной партии» (EPP).
«Голос грузинского народа, который верит в европейское будущее своей страны, силен и ясен. Власть отказалась от законопроекта об «иноагентах». Мы призываем политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу и не подрывать будущие перспективы своей страны», — отмечается в заявлении.
В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
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