

EPP призывает политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу

09.03.2023 14:10





«Мы призываем политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу, а не подрывать будущие перспективы страны», — говорится в заявлении «Европейской народной партии» (EPP).



«Голос грузинского народа, который верит в европейское будущее своей страны, силен и ясен. Власть отказалась от законопроекта об «иноагентах». Мы призываем политиков Грузии продолжать прислушиваться к своему народу и не подрывать будущие перспективы своей страны», — отмечается в заявлении.



В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».







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