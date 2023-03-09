

Мириам Лексманн: Стоило ли это все ущерба международной репутации страны?

09.03.2023 14:24





Европарламентарий Мириам Лексманн отреагировала в «Твиттере» на отзыв законопроекта «Силы народа».



По словам Лексманн, «единственной радикальной силой в этом процессе оказалась правящая партия».



«Я приветствую эту новость, но было ли все это действительно необходимо? Стоило ли наносить ущерб международной репутации страны и еще больше поляризовать общество? Единственной радикальной силой и единственной машиной лжи в этом пагубном эпизоде ​​оказалась правящая партия», — написала Лексманн.



В совместном заявлении политсовета «Грузинской мечты», «Силы народа» и парламентского большинства говорится, что парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





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