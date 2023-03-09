

В офисе «Грузинской мечты» проходит заседание большинства

09.03.2023 15:15





В центральном офисе партии «Грузинская мечта» началось заседание большинства. На сегодняшней встрече лидеры партии обсудят законопроекты о т.н. агентах и ​​события, происходящие в стране в этом отношении.



После заседания большинства состоится брифинг.



Для справки, политсовет «Грузинской мечты», «Сила народа» и парламентское большинство приняли решение без каких-либо оговорок отозвать поддержанный ими законопроект о т.н. агентах.



Кроме того, по решению гражданских активистов, сегодня в 19:00 акция на проспекте Руставели все равно состоится.



Также напомним, что 7-8 марта в Тбилиси и других городах прошли акции протеста против данных законопроектов. МВД неоднократно применило для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ.





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