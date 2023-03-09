|
|
|
В офисе «Грузинской мечты» проходит заседание большинства
09.03.2023 15:15
В центральном офисе партии «Грузинская мечта» началось заседание большинства. На сегодняшней встрече лидеры партии обсудят законопроекты о т.н. агентах и события, происходящие в стране в этом отношении.
После заседания большинства состоится брифинг.
Для справки, политсовет «Грузинской мечты», «Сила народа» и парламентское большинство приняли решение без каких-либо оговорок отозвать поддержанный ими законопроект о т.н. агентах.
Кроме того, по решению гражданских активистов, сегодня в 19:00 акция на проспекте Руставели все равно состоится.
Также напомним, что 7-8 марта в Тбилиси и других городах прошли акции протеста против данных законопроектов. МВД неоднократно применило для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна