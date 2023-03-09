

Нацвлишвили: Грузинский народ начал процесс возвращения государства

09.03.2023 15:18





Это действительно славный день, когда грузинский народ начал процесс возвращения государства, которое захвачено «Грузинской мечтой». Это очень важное заявление и поздравляю всех! - об этом в программе «Ньюсрум» на канале «Палитраньюс» заявила одна из лидеров партии «Лело», депутат Анна Нацвилишвили.



Кроме того, она пояснила, что отзыв поддержанного парламентом в первом чтении закона требует правильного прохождения процедур, однако, по словам Анны Нацвлишвили, Грузию от диктатуры и принятия российских законов защищают не правовые процедуры, а бдительность народа, и население должно продолжать борьбу.



«Чтобы общественность знала, говоря технически-формально-в правовом плане, процедуры отзыва не существует. Это политический отзыв, и «Грузинская мечта» сейчас признала поражение политически. Это политическая и моральная победа народа. Что касается процедур, то именно процедуры должны быть сделаны, но я хочу подчеркнуть, что гарантия того, что этот закон и «российский закон» никогда не будут возвращены в парламент Грузии ни в этой, ни в иной форме, не правовые процедуры, единственное, гарантирует это то, чтобы люди сохраняли бдительность.



У нас нет возможности расслабляться. Провалят сейчас, если захотят, потом, а политически увидят, что народ потерял бдительность - завтра внесут заново, в этом дело. Мы не ослабим бдительность в парламенте, но народ не должен потерять бдительность, потому что не правовая процедура защищает страну от диктатуры, а бдительность народа, которая сейчас включена на самом высоком уровне и не должна отключиться до тех пор, пока не сменится не «российский закон», а «русская мечта». Самой твердой гарантией того, что европейский курс Грузии защищен и необратим, станет европейская власть», - сказала Анна Нацвлишвили.





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