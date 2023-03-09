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Серги Капанадзе: «Отзыв» надо продемонстрировать делом, вынести на голосование во втором чтении и провалить
09.03.2023 15:34
Они отступили пока только на словах. Не существует «отзыва» закона, принятого в первом чтении. Мы же не верим на слово, - пишет в соцсети основатель организации «Грасс» Серги Капанадзе.
Как отмечает Капанадзе, «эта маленькая битва еще не доведена до конца».
«Они отступили пока только на словах. Не существует «отзыва» закона, принятого в первом чтении. Мы же не верим на слово. Эти люди в лице Хундадзе и Дачи Берая кинули нас по пропорциональным. Поэтому «отзыв» надо продемонстрировать делом. То есть, вынести на голосование во втором чтении и провалить его. Это и будет делом.
Потом могут снова вернуть, разве не осмелятся, но сейчас «отзывом» будет это.
P.S. И все задержанные должны быть безоговорочно освобождены», - написал Капанадзе.
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