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Мдинарадзе рассказал о процедуре «отзыва» законопроекта об иноагентах
09.03.2023 16:41
«Председатель парламента Грузии уже направил письмо в Венецианскую комиссию об отзыве законопроектов», — заявил на сегодняшнем брифинге председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Как отметил Мдинарадзе, уже принятый в первом чтении законопроект, согласно процедуре, будет вынесен на второе чтение и провалится.
«Что касается процедурной части, по которой возникли вопросы уже после нашего решения, то могу вам сказать, как будут продолжаться процессы. Председатель парламента Грузии уже направил письмо в Венецианскую комиссию об отзыве законопроектов. Соответственно, мы больше не просим Венецианскую комиссию рассматривать данные законопроекты и делать по ним заключение. Один законопроект, инициированный «Силой народа», который был процедурно возможен, уже отозван, в связи с этим на имя председателя парламента отправлено письмо.
Что касается законопроекта, который был принят в первом чтении, согласно законодательству Грузии, этот законопроект будет вынесен на втором чтении во время которого провалится. Я еще раз делаю политическое заявление по этому поводу и подтверждаю вам, что провал будет тем, что процедурно решит этот вопрос», — сказал Мдинарадзе.
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