

Посольство Германии: Решение отозвать законопроект - верный и важный шаг

09.03.2023 16:45





«Решение об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» является верным и важным шагом», — говорится в заявлении посольства Германии в Грузии.



В заявлении также отмечается, что особенно приветствуется инициатива о ведении диалога с населением.



«Включение соответствующих групп в процесс и профессиональный диалог являются основой всех демократических законодательных процессов. Мы призываем всех участников вместе предпринять необходимые шаги для европейского будущего Грузии», — говорится в заявлении посольства.





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