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Жозеп Боррель: Заявление об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – хороший знак
09.03.2023 17:53
Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель призывает власти Грузии предпринять правовые шаги в связи с отзывом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
«Грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям. Этот мирный протест был сильным и его было трогательно наблюдать. Заявление об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – хороший знак, теперь нужны конкретные правовые шаги», - пишет Боррель в своем Twitter.
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