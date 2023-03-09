

Жозеп Боррель: Заявление об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – хороший знак

09.03.2023 17:53





Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель призывает власти Грузии предпринять правовые шаги в связи с отзывом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



«Грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям. Этот мирный протест был сильным и его было трогательно наблюдать. Заявление об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – хороший знак, теперь нужны конкретные правовые шаги», - пишет Боррель в своем Twitter.





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