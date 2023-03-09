

Хабеишвили: нам нужно победить «русскую мечту» с ее 78-ю гавриловыми, подписавшими российский закон

09.03.2023 18:09





Народ должен бороться за два вопроса, это отстранение «русской мечты», предательской партии, и статус Евросоюза. Я, как рядовой политик, готов предложить себя молодежи, нашим гражданам в качестве политического инструмента в руках грузинского народа, - заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Он коснулся заявления правящей партии и «Силы народа» об отзыве законопроекта о т.н. агентах и отметил, что важно, чтобы он был оформлен юридической подписью.



«Хочу поздравить с победой наших граждан, особенно молодежь, которая боролась и борется за европейское будущее. Благодаря бескомпромиссной борьбе этих молодых людей «русской мечте» уже пришлось взять слово обратно. Однако очень важно, чтобы это было оформлено юридически», - сказал Хабеишвили.



Как он отметил, остается требование, связанное с задержанными гражданскими активистами, членами различных партий, людьми, которые боролись и борются за европейское будущее Грузии и вышли на антипутинскую, антироссийскую акцию.



По его словам, важно освободить этих людей.



«Насколько мне известно, проходит несколько судов, и, ясно, я собираюсь прийти в суд. Общественность должна хорошо знать, это одна маленькая, но важная победа, которая нуждается в юридическом оформлении. Но главная борьба против российской власти начинается именно сейчас. Нам нужно победить «русскую мечту» с ее 78-ю гавриловыми, подписавшими российский закон, если бы не самоотверженная борьба молодежи за европейское будущее, ясно, что эти люди провели бы этот законопроект до конца. И сейчас важно, чтобы это было оформлено юридической подписью, и мы сделаем для этого все. Также важно наше европейское будущее, статус ЕС. Народ должен бороться за два вопроса - отстранение «русской мечты», предательской партии, и за статус Евросоюза. Как рядовой политик, я готов предложить себя молодежи и нашим гражданам в качестве политического инструмента в руках грузинского народа, мы можем быть исполнителями их воли», - заявил Хабеишвили.





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