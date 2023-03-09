

Посол Франции: Мы полны решимости поддержать реформы Грузии на европейском пути

09.03.2023 18:10





По словам посла Франции в Грузии Шераз Гасри, она приветствует отзыв закона «О прозрачности иностранного влияния».



Посол Франции призвала всех акторов в Грузии работать сообща для осуществления реформ на европейском пути.



«Я приветствую заявление об оспаривании законопроекта об иностранном влиянии. Мы полны решимости поддержать реформы Грузии на ее европейском пути. Мы призываем акторов в Грузии работать вместе как партнеры для достижения этой цели», — написала посол.







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