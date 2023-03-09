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Зураб Джапаридзе и Ника Мосиашвили освобождены из-под административного ареста


09.03.2023   20:14


Лидер партии «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе и член этой же партии Ника Мосиашвили освобождены из-под административного ареста.

Основанием для решения судьи стало истечение предусмотренного законом 48-часового срока административного задержания.

Судья назначил процесс по делу о наложении административного штрафа в отношении Зураба Джапаридзе и Ники Мосиашвили на 10 марта, 16:00.

По словам судьи, он дает адвокатам Джапаридзе и Мосиашвили время для ознакомления с материалами дела и представления дополнительных доказательств.


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