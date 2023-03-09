

Посольство США призывает Грузинскую мечту официально отклонить законопроекты об «агентах»

09.03.2023 21:43





Посольство США в Грузии приветствует решение Грузинской мечты отозвать оба законопроекта об «агентах иностранного влияния» и призывает правящую партию «официально отклонить» их и «больше не следовать такого рода законодательству, которое несовместимо с грузинскими и европейскими ценностями и защитой фундаментальных свобод».



«Грузинский народ еще раз четко заявил, что единственный выбор Грузии — это безопасное и успешное европейское будущее», — заявили в посольстве, а также призвали политических лидеров Грузии «искренне вместе работать над реформами, которые срочно необходимы для получения статуса кандидата в члены ЕС, что является четким желанием граждан Грузии».





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