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Посольство США призывает Грузинскую мечту официально отклонить законопроекты об «агентах»
09.03.2023 21:43
Посольство США в Грузии приветствует решение Грузинской мечты отозвать оба законопроекта об «агентах иностранного влияния» и призывает правящую партию «официально отклонить» их и «больше не следовать такого рода законодательству, которое несовместимо с грузинскими и европейскими ценностями и защитой фундаментальных свобод».
«Грузинский народ еще раз четко заявил, что единственный выбор Грузии — это безопасное и успешное европейское будущее», — заявили в посольстве, а также призвали политических лидеров Грузии «искренне вместе работать над реформами, которые срочно необходимы для получения статуса кандидата в члены ЕС, что является четким желанием граждан Грузии».
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