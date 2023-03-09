

«ЕНД» заявило, что не является организатором акции протеста в Тбилиси

09.03.2023 21:47





Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» заявляет, что не является организатором акции протеста в Тбилиси, назначенной на вечер 9 марта. В партии также подчеркивают, что не поддерживают идею «концерта» в рамках акции, к чему ранее призвала член ЕНД Софо Джапаридзе.



В заявлении политического движения говорится, что эта идея является инициативой конкретных лиц и не имеет ничего общего с партийным решением.



«Любое выступление любого артиста будет личным выражением этого конкретного человека и не будет иметь ничего общего с волей нашей партии. «Национальное движение» присоединяется к сегодняшнему протестному движению и требует: немедленного подписания отзыва/упразднения российского закона, как юридически, так и политически; освобождения всех задержанных лиц, борющихся за европейскую интеграцию. Требуем Грузию в Европу! Сила в людях! Власть протестует! Сила в нас! Мы обязательно победим!» - говорится в заявлении.







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