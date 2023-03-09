

Президент: Воля народа проявилась необычайно – Вы показали нам деполяризацию

09.03.2023 22:13





Я приветствую верное решение властей отозвать закон, - об этом заявила в специальном обращении президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, власти учли реальную силу народа, «то, что проявилось на улицах Тбилиси».



«Приветствую вас и в первую очередь хочу поздравить все общество с первой такой победой. Я приветствую принятое властью правильное решение отозвать этот закон. Это ее решение, учесть реальную силу народа, то, что проявилось на улицах Тбилиси. Если мы демократическая страна, то в демократической стране правительство и парламент не могут не учитывать голос народа, волю народа.



Эта воля народа была проявлена необычайно. Все наши партнеры увидели этот необыкновенный настрой Грузии в отношении европейского пути и действительно волю народа. В то же время это был первый признак деполяризации, потому что все были объединены вокруг этой одной цели, и это объединение общества очень хорошо проявилось. Это объединение не на один день. Я уверена, что это объединение выразится на любом этапе пути к Европе. Я уже сказала вам, что я рядом с вами на этом пути.



Не бойтесь. Есть, и понятно почему, недоверие к власти на этом пути, и не бойтесь, что они сделают, какой закон внесут или отзовут - на любой закон, и я уже говорила об этом раньше, который не будет соответствовать нашему европейскому пути, я наложу вето. Это вето больше не является пустым вето, потому что за этим вето стоите вы, и я надеюсь на вас, если вы надеетесь на меня, я действительно надеюсь на вас. Я горжусь молодежью Грузии и не только молодежью. Я горжусь всеми людьми, которые вышли, которые выразили свою волю и свою европейскость…



Я здесь, в Америке, и у меня будут еще важные встречи, и не только здесь. Потому что сегодня нам необходимо укреплять свои позиции, и в укреплении этих позиций очень важны шаги, которые вы предпринимаете. Я должна сказать об этом и донести это везде, до всех наших партнеров, чтобы мы дали им понять, что сейчас их стратегическое решение должно быть в пользу Грузии, потому что Грузия показала, где она стоит, чего хочет, и никто не может сомневаться в этом. Еще раз, я горжусь вами. Вы показали нам деполяризацию, первая часть рекомендаций этим выполнена. Власть не должна посметь и попытаться внести еще поляризацию в это спокойное общество, которое знает, куда идет и как должно идти.



Я рядом с вами и буду рядом с вами!», - заявила Саломе Зурабишвили.





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