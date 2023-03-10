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В здании парламента сегодня будет действовать ограниченный режим доступа
10.03.2023 11:10
По информации аппарата парламента Грузии, сегодня будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента.
Как поясняется в заявлении, целью этой меры является защита безопасности членов парламента Грузии, сотрудников аппарата и визитеров парламента, а также обеспечение условий труда.
«В соответствии с регуляциями, установленными распоряжением председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента.
Во дворец будут допущены аккредитованные представители СМИ, которые будут заранее согласованы с департаментом парламента по связям с общественностью и информации», - говорится в сообщении.
Сегодня в 11:45 состоится заседание бюро, в 12:00 - пленарное заседание парламента.
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