

В парламенте Грузии сегодня пройдет пленарное заседание

10.03.2023 11:12





На сегодня в парламенте Грузии назначено заседание бюро, после чего состоится пленарное заседание. Заседание бюро пройдет в 11:45, после чего в 12:00 состоится пленарное заседание.



В повестке дня будет только один вопрос, в частности, второе чтение проекта о т.н. агентах, который, как заявили сегодня в «Грузинской мечте», будет на голосовании провален.



Напомним, решение об отзыве законопроекта о т.н. агентах парламентское большинство приняло после масштабного общественного протеста. Около парламента уже третий день проходят акции протеста против данных проектов, в том числе 7-8 марта для разгона демонстрантов МВД применило водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.





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