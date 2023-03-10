

Госдеп США: Мы призываем правящую партию официально отозвать закон

10.03.2023 11:15





«Мы приветствуем решение об отзыве законопроекта, призываем правящую партию официально отозвать этот закон, так как он не соответствует грузинским и евроатлантическим ценностям», — заявил пресс-секретар Госдепартамента США Нед Прайс.



«Совершенно ясно, что грузинский народ еще раз четко сказал, что единственный выбор для Грузии — это безопасное и процветающее европейское будущее.



Мы приветствуем решение отозвать законопроект. Мы призываем правящую партию официально отозвать этот закон, так как он не соответствует грузинским и евроатлантическим ценностям и защите основных свобод. Мы призываем политических лидеров Грузии к совместной работе над реформами, необходимыми для получения статуса кандидата в члены ЕС, чего единодушно хочет грузинский народ.



Не только в последние несколько недель, но и на протяжении нескольких десятилетий грузинский народ очень четко выражал свое желание видеть Грузию демократической, процветающей и интегрированной в евроатлантический регион. Они сделали это снова. Соединенные Штаты Америки будут продолжать быть партнером в этих устремлениях», — сказал Нед Прайс.







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