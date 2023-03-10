

Хельскинская комиссия приветствует отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

10.03.2023 12:01





«Заявление правящей партии Грузии об отмене закона об иностранных агентах в российском стиле является долгожданным шагом для разрядки кризиса, который они вызвали», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.



«Мы будем внимательно следить за тем, чтобы законопроект был официально отозван, а протестующие были быстро освобождены. Теперь «Грузинской мечте» должно быть ясно, что грузинский народ не будет пассивным в случае разрушения демократии и отказа от своего евроатлантического выбора. Давайте теперь все вместе работать над развитием демократии и укреплением западной интеграции», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.







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