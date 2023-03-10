

Дегнан: Думаю, что население Грузии сейчас хочет увидеть, что правительство выполняет свое обещание

10.03.2023 12:02





Население Грузии, особенно студенты и молодежь, говорили громко и четко, и правящая партия, наконец, к ним прислушалась», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По её словам, теперь все хотят, чтобы «вдохновленные Кремлем законы были официально отвергнуты».



«Население Грузии, особенно студенты и молодежь, говорили громко и четко, и правящая партия, наконец, к ним прислушалась. Теперь мы все хотели бы увидеть, чтобы каждый член парламента нажал красную кнопку и официально отверг вдохновленные Кремлем законы, которые не нужны Грузии. Уже существует достаточно прозрачности, чтобы гарантировать, что вся финансовая помощь, поступающая в Грузию, используется в интересах Грузии, чтобы помочь грузинам, которые усердно работают, помогая местным общинам по всей стране. Это то, что делает иностранная помощь в Грузии уже 30 лет.



Думаю, что население Грузии сейчас хочет увидеть, что правительство выполняет свое обещание добиться статуса кандидата в члены ЕС, надеюсь, что теперь все внимание и энергия будут направлены на это. Это огромная возможность улучшить жизнь каждого грузина», — заявила Дегнан.







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