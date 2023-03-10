

Георгий Вашадзе: Доверять «Грузинской мечте» нельзя, горбатого только могила исправит

10.03.2023 12:55





«Грузинской мечте» нельзя доверять, горбатого только могила исправит, и первая часть этой могилы уже вырыта, но надо засыпать сверху землей, когда эти люди окажутся в этой могиле, - об этом заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, большинство напугано и поэтому предпринимает быстрые шаги.



«Вопросов много и расслабляться нельзя. Сейчас мы дали им первое предупреждение, но они не исправятся, доверие равно нулю. Сейчас они напуганы, поэтому быстро предпринимают эти шаги, но через два-три дня могут снова поднять головы, поэтому надо быть внимательными и активно работать», - заявил Вашадзе.





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