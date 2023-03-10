

Стало известно имя единственного депутата проголосовавшего за российский закон во втором чтении

10.03.2023 12:57





Единственным депутатом проголосовавшим во втором чтении за первый вариант российского закона «О прозрачности иностранного влияния» оказался член парламентского большинства и один из лидеров «Грузинской мечты» Дмитрий (Дито) Самхарадзе.



После двух дней протестов и репрессий правительство заявило, что отзовет российский закон, ограничивающий деятельность гражданского сектора и СМИ в стране. Так как отсутствует механизм отзыва законопроекта, принятого в первом чтении. Пришлось проект, принятый в первом чтении, провалить во втором чтении.



Сегодня парламент провалил во втором чтении российский закон об «агентах иностранного влияния».



1 «за», 35 «против» — таковы итоги голосования.



Другие депутаты «Грузинской мечты» в голосовании не участвовали. Против российского закона голосовали только оппозиционеры.





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