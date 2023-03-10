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Саманта Пауэр: народ Грузии ясно дал понять, что хочет страну со свободой слова


10.03.2023   13:31


Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию (USAID) прокомментировала решение властей Грузии отозвать скандальный закон об иноагентах и протесты в Тбилиси. Об этом она написала в своем Twitter.

«Хорошие новости: правительство Грузии намерено отозвать предложенные законы об «иностранных агентах», которые затруднили бы работу НПО и СМИ. Народ Грузии ясно дал понять, что хочет страну со свободой слова, свободной прессой и путем к евроатлантической интеграции».


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