

Лидер «Грузинской мечты», несмотря на отзыв закона об иноагентах, продолжил агрессию против НПО

10.03.2023 13:32





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе после того, как парламент провалил голосование во втором чтении по скандальному законопроекту об иноагентах, продолжил агрессивную риторику в адрес гражданского сектора, СМИ и оппозиции. По его словам, законопроект, который критики называют «российским», сделал три важных дела:



«Все признали, что быть агентом – постыдно, чьим бы агентом ты ни был. Это первое достижение. Кроме того, все узнали о тех организациях, которые вовлечены в различную антигосударственную деятельность, например, требуют отставки правительства, что не является делом неправительственных организаций. Также, они объявляют нефальсифицированные выборы фальсифицированными, матерят Церковь, проводят ЛГБТ-пропаганду, устраивают провокации у т. н. границы. Эти организации, в действительности, являются агентами не грузинского народа, в иностранного влияния. И это вторая информация, которой данный законопроект поделился с грузинским обществом, причем очень четко и ясно.



И третий важный посыл этого законопроекта заключается в том, что «план Бакуриани» никогда не удастся реализовать, то есть никому не удастся руками НПО вернуть «Национальное движение» к власти в Грузии. Это три важных посыла этого законопроекта. За это я хотел бы поблагодарить команду «Силы народа», которая его инициировала, и каждого депутата, поддержавшего этот законопроект в первом чтении», — сказал Кобахидзе.



В результате, лидер правящей партии, несмотря на отказ властей поддерживать закон об иноагентах, продолжил обвинять прозападную оппозицию и неправительственные организации в антигосударственной деятельности. По его словам, они действуют не в интересах грузинского народа, а в интересах неких иностранных сил.





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