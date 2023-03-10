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Марго разбушевалась: просто шарахнут сразу по Тбилиси


10.03.2023   13:35


Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с открытыми угрозами в адрес Грузии. Она заявила, что протесты в Тбилиси нужны были неким силам для открытия второго фронта против России.

По словам рупора кремлевской пропаганды, участники акций перед зданием парламента кричат: «Сухуми! Сухуми!». А это, якобы, свидетельствует о планах по началу вооруженного конфликта.

«Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. <…> В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, – хотя бы потому, что

А) не до сантиментов сейчас

Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры

В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».

Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.


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