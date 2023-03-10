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Кобахидзе: Законопроект сделал свое важное дело с разных точек зрения
10.03.2023 14:22
По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, в законопроекте «Силы народа» есть три важных посыла, в том числе то, что план Бакуриани никогда не будет реализован.
По его словам, за это он благодарит инициаторов законопроекта.
«Законопроект сделал свое важное дело с разных точек зрения. Во-первых, все признали, что агентура — позорное дело, независимо от того, чьим агентом ты являешься. Это первое достижение этого законопроекта;
Во-вторых, все также слышали, что те организации, которые занимаются различной неправительственной деятельностью, такой, как требование отставки правительства со сцены, что не является делом НПО, а также объявление честных выборов фальсификацией, фальсификация PVP, руганью в отношении церкви, ЛГБТ-пропагандой, организацией провокации на т.н границе т.н Южной Осетии, по сути, они не агенты грузинского народа, а агенты иностранного влияния. Это вторая информация, которую этот законопроект донес до грузинского общества очень четко и ясно.
Соответственно, третий важный посыл этого законопроекта заключается в том, что план Бакуриани никогда не будет реализован, то есть никто не сможет вернуть «Национальное движение» к власти в Грузии руками НПО. Это три важных посыла, принесенных этим законопроектом.
За это я хотел бы поблагодарить команду «Силы народа», которая инициировала этот законопроект, а также каждого депутата, поддержавшего этот законопроект в первом чтении. Мы приняли принципиальное решение, и сегодня это решение было оформлено в парламенте. Соответственно, мы будем действовать согласно нашей ответственности», — сказал Ираклий Кобахидзе.
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