

Вашадзе: Протест должен продолжаться во всех формах, которыми мы будем защищать родину

10.03.2023 14:54





Я сказал им то, что должен был сказать, нам всем нужно стоять вместе, эта их победа, - заявил «IPN» лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после того, как участники митинга у парламента Грузии не дали ему возможности выступить.



Как отметил Вашадзе в беседе с «IPN», МВД заявило, что намерено задерживать людей, и для противодействия этому необходимо единство.



Я сказал им то, что должен был сказать, нам всем нужно стоять вместе, это их победа. Проявление их героизма. Необходимо, чтобы мы стояли вместе, поскольку МВД заявило, что собирается задерживать людей. Мы не должны этого допустить. Посмотрим, протест должен продолжаться во всех формах, которыми мы будем защищать родину», - отмечает Вашадзе.



Для справки, участники акции у парламента Грузии не позволили лидеру «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе выступить с речью.



Как отметили митингующие, они не хотят, чтобы делались политические заявления на акции, проходящей у законодательного органа.



«Мы устали от политиков, — заявили они.



После того, как участники акции опротестовали выступление Вашадзе, он покинул территорию.





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