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Собравшиеся у парламента граждане овациями встретили отзыв законопроекта «О регистрации иностранных агентов» из парламента


10.03.2023   15:55


Граждане, собравшиеся у здания высшего законодательного органа Грузии, восклицаниями встретили отзыв законопроекта «О регистрации иностранных агентов» из парламента.

Они скандируют: «Мы Европа!», «Грузия».

Раздаются аплодисменты.

Выступающий с речью, поблагодарил собравшихся у парламента граждан за самоотверженную борьбу.

Межу тем, по-прежнему слышны и возгласы: «Нет российскому закону».


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