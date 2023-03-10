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Собравшиеся у парламента граждане овациями встретили отзыв законопроекта «О регистрации иностранных агентов» из парламента
10.03.2023 15:55
Граждане, собравшиеся у здания высшего законодательного органа Грузии, восклицаниями встретили отзыв законопроекта «О регистрации иностранных агентов» из парламента.
Они скандируют: «Мы Европа!», «Грузия».
Раздаются аплодисменты.
Выступающий с речью, поблагодарил собравшихся у парламента граждан за самоотверженную борьбу.
Межу тем, по-прежнему слышны и возгласы: «Нет российскому закону».
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