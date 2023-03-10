

Лавров о протестах в Тбилиси

10.03.2023 16:15





Законопроект об иноагентах, вызвавший протесты в Грузии, стал поводом для попытки силовой смены власти, заявил в эфире российского «Первого канала» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сравнил события в Тбилиси с «Евромайданом».



«Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал Лавров.



Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за протестами в Тбилиси стоит Вашингтон. По его словам, в странах, несогласных с американскими правилами, США устраивают «цветные революции». Политик убежден, что законопроект об иноагентах неприемлем для США, поскольку ограничивает влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны.



«Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — посетовал политический лидер из страны, оккупировавшей 20% территории Грузии.



Источник: СОВА

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