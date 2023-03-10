

Ираклий Кобахидзе сказал спасибо тем, кто придумал и поддержал закон об «иноагентах»

10.03.2023 16:16





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива проекта об «иноагентах» имела очень важное политическое значение и сыграла свою роль, несмотря на то, что принять закон не удалось.



«Я благодарю команду «Силы народа», которая инициировала, и каждого депутата, поддержавшего этот законопроект в первом чтении», — сказал Кобахидзе журналистам.



По словам Кобахидзе, законопроект сделал «три важных вещи», цитаты:



«Все осознали, что «агентство» — это тяжелая вещь, независимо от того, чьи интересы проводятся. Это первое достижение этого законопроекта».



«Все услышали об организациях, которые занимаются различной неправительственной деятельностью, такой как, например, требование отставки правительства со сцены, что не является делом неправительственных организаций. А также такими вещами, как объявление нефальсифицированных выборов фальсифицированными, проклятия в адрес церкви, пропаганда ЛГБТ, организация провокаций… Эти организации, по сути, являются не агентами грузинского народа, а агентами иностранного влияния. Это вторая информация, которую этот законопроект донес до грузинского общества очень четко и ясно».



«И третий важный посыл этого законопроекта заключается в том, что никто и никогда не сможет реализовать в Грузии «план Бакуриани» или «Национального движения» руками НПО».



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





