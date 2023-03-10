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Макрон: приверженность грузин демократическим ценностям услышана
10.03.2023 16:17
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и решение властей Грузии отозвать законопроект об «иноагентах», заявив, что приверженность грузин демократии не прошла незамеченной.
Накануне пост в соцсетях Макрона был опубликован на французском языке, сегодня – на грузинском.
«Приверженность грузин демократическим ценностям, свободе слова и свободе объединений услышана. Грузия, обращенная к Европе, знает, что может рассчитывать на дружбу Франции», – написал Макрон.
Ранее в ЕС заявляли, что принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. В Брюсселе похвалили правящую партию «Грузинская мечта» за решение отозвать законопроект.
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