

Макрон: приверженность грузин демократическим ценностям услышана

10.03.2023 16:17





Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и решение властей Грузии отозвать законопроект об «иноагентах», заявив, что приверженность грузин демократии не прошла незамеченной.



Накануне пост в соцсетях Макрона был опубликован на французском языке, сегодня – на грузинском.



«Приверженность грузин демократическим ценностям, свободе слова и свободе объединений услышана. Грузия, обращенная к Европе, знает, что может рассчитывать на дружбу Франции», – написал Макрон.



Ранее в ЕС заявляли, что принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. В Брюсселе похвалили правящую партию «Грузинская мечта» за решение отозвать законопроект.





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