

Хабеишвили: Важно как можно быстрее начать реализацию всех 12 рекомендаций ЕС

10.03.2023 16:56





По словам председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, отзыв законопроекта и достигнутый результат – заслуга грузинского народа. По его словам, большинство людей отказались «не только от российского закона, но и от российского правительства».



«В истории независимой Грузии это был самый успешный протест, протест, проведенный грузинским народом и доведенный до победы молодежью. Их самоотверженность привела к результату, который называется — нет российского закона. В эти дни было очень важно показать оппозиции пример того, как она не должна заниматься узкими политическими интересами и как все общество, политические партии, граждане объединились для достижения одной главной цели», — заявил Хабеишвили.



Кроме того, Леван Хабеишвили призвал власти немедленно начать работу по выполнению 12 пунктов.



«После этой великой победы нам осталось выполнить главную задачу, которая также выходит за рамки всех узкопартийных и политических интересов, — это наше европейское будущее. Я хочу сказать «Русской мечте», ни один гражданин Грузии не собирается сдаваться, эти люди будут бороться до конца за европейское будущее Грузии. Поэтому важно немедленно приступить к реализации всех пунктов и сделать это так быстро, как сегодня вы закончили парламентскую сессию за 25 секунд. Все 12 пунктов должны быть реализованы как можно скорее с новой недели, чтобы статусу Евросоюза ничего не угрожало», — заяви Леван Хабеишвили.







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