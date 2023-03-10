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Ираклий Гарибашвили встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян


10.03.2023   16:59


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече обсуждались многосторонние отношения и плодотворное сотрудничество между Грузией и Арменией. Было подчеркнуто, что Грузию и Армению связывают многовековая история и добрососедские отношения.

«Были обсуждены существующее сотрудничество двух стран в сфере образования и науки и вопросы расширения будущих отношений в связи с этим. Отмечалось, что грузинская сторона активно сотрудничает с армянскими коллегами и в дальнейшем продолжит свои усилия в направлении обмена опытом в сфере образования, обеспечения качества образования и работы над вопросами реформ.

Было подчеркнуто, что правительство Грузии по прежнему привержено расширению доступа к качественному образованиюн», — говорится в информации.


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